Путин отметил значимость работы защитников дикой природы по сохранению амурского тигра

Российский лидер Владимир Путин во время приветственной речи участников и гостей Международного фестиваля «День тигра» во Владивостоке отметил значимость работы защитников дикой природы.

«Многое делается для развития национальных парков и заповедников, создаются безопасные, комфортные условия для проживания амурского тигра. Такая плодотворная работа заслуживает искреннего признания и поддержки», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также Путин отметил востребованную деятельность «Центра по изучению и сохранению популяции амурского тигра», которому в этом году исполняется пять лет.

Ранее Всемирный фонд дикой природы (WWF) России выступил против разведения снежных барсов в Волжско-Камском заповеднике в Зеленодольском районе, предложив заняться этим казанскому зоопарку.