Tesla собирается построить завод в Европе
Американская компания Tesla собирается построить в Европе завод.
На данный момент переговоры о строительстве ведутся с властями Германии и Нидерландов. На европейском предприятии Tesla планирует собирать электромобили и производить батареи, передает The Wall Street Journal.
Ранее старший вице-президент по инженерным разработкам Tesla Даг Филд покинул компанию. Он курировал вопросы по разработке Tesla Model 3.ПромышленностьМашиностроение
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