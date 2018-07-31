Tesla собирается построить завод в Европе

Американская компания Tesla собирается построить в Европе завод.

На данный момент переговоры о строительстве ведутся с властями Германии и Нидерландов. На европейском предприятии Tesla планирует собирать электромобили и производить батареи, передает The Wall Street Journal.

Ранее старший вице-президент по инженерным разработкам Tesla Даг Филд покинул компанию. Он курировал вопросы по разработке Tesla Model 3.