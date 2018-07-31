Новости промышленности

08:01 МСК
Новости раздела
Промышленность

Tesla собирается построить завод в Европе

06:16, 31.07.2018
Tesla собирается построить завод в Европе
Фото: flickr.com

Американская компания Tesla собирается построить в Европе завод.

На данный момент переговоры о строительстве ведутся с властями Германии и Нидерландов. На европейском предприятии Tesla планирует собирать электромобили и производить батареи, передает The Wall Street Journal.

Ранее старший вице-президент по инженерным разработкам Tesla Даг Филд покинул компанию. Он курировал вопросы по разработке Tesla Model 3.

ПромышленностьМашиностроение
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты