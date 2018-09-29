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В России предложили учитывать результаты ЕГЭ при выдаче аттестатов

01:59, 29.09.2018
В России предложили учитывать результаты ЕГЭ при выдаче аттестатов
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Министерство просвещения РФ предложило учитывать результаты ЕГЭ при выдаче аттестатов с отличием.

Согласно проекту приказа ведомства, аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему должны выдаваться выпускникам, которые не только получили отметки «отлично» по всем учебным дисциплинам, но и набрали «не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и математике профильного уровня.

Если документ будет принят, то новый порядок выдачи аттестатов с отличием будет действовать уже для выпускников этого года, передает РБК.

Ранее сообщалось, что «Рособрнадзор» не будет вносить серьезные изменения в ЕГЭ в 2019 году.

ОбществоОбразование
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