Рособрнадзор не будет вносить серьезные изменения в ЕГЭ в 2019 году

Серьезных изменений в Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2019 году вносить не планируется.



«У нас в этом учебном году серьезных изменений в проведении ЕГЭ, в организации, в минимальных баллах не будет. Уже третий год подряд мы считаем, что экзамен должен проходить максимально стабильно, все правила заранее должны быть известны», — цитирует главу Рособрнадзора Сергея Кравцова агентство городских новостей «Москва».



Он добавил, что изменений также не планируется и в Государственной итоговой аттестации (ГИА), однако в обязательном порядке в экзамене по русскому языку появится устная часть.



Ранее в Рособрнадзоре заявили, что обязательный ЕГЭ по иностранному языку введут в 2022 году.