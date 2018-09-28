Володин выступил против выделения депутатам Госдумы представительских расходов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил против выделения депутатам представительских расходов. С таким предложением обратилась член комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Вера Ганзя.

«Надо понимать, что, во‑первых, такие предложения вступают в противоречие со статусом депутата ГД, потому что для управления этими структурами необходимо создавать дирекции, а это относится к компетенции исполнительной власти, хозяйственных структур. Во‑вторых, рассматривая такие предложения и под таким углом, важно понимать, что существует опасность коррупции и использования этих средств не по назначению. Желание помочь своим избирателям поддерживаю, но против того, чтобы создавались непонятные фонды и выделялись представительские средства», — приводит слова спикера сайт ГД.

Ранее Ганзя заявила, что тратит деньги на рабочие нужды и благотворительность. Из-за этого у нее от зарплаты «не остается ничего», кроме кредитных долгов. По мнению Володина, для этих целей есть государственные программы и национальные проекты.