«Нефтехимик» по буллитам уступил «Адмиралу»
Нижнекамский «Нефтехимик» по буллитам проиграл владивостокскому «Адмиралу».
Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги прошел в Нижнекамске. Подопечные Андрея Назарова открыли счёт благодаря голу Андрея Нестрашила. Соперник ответил шайбой Александра Угольникова. В серии буллитов победный бросок оформил игрок «Адмирала» Сергей Коньков.
Ранее «Нефтехимик» победил «Амур» со счетом 2:1. Следующую игру команда проведет 2 октября в гостях против ярославского «Локомотива».СпортХоккей Татарстан
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