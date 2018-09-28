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«Нефтехимик» по буллитам уступил «Адмиралу»

21:43, 28.09.2018
«Нефтехимик» по буллитам уступил «Адмиралу»
Фото: hcnh.ru

Нижнекамский «Нефтехимик» по буллитам проиграл владивостокскому «Адмиралу».

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги прошел в Нижнекамске. Подопечные Андрея Назарова открыли счёт благодаря голу Андрея Нестрашила. Соперник ответил шайбой Александра Угольникова. В серии буллитов победный бросок оформил игрок «Адмирала» Сергей Коньков.

Ранее «Нефтехимик» победил «Амур» со счетом 2:1. Следующую игру команда проведет 2 октября в гостях против ярославского «Локомотива».

СпортХоккей Татарстан
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