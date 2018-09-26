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«Нефтехимик» победил «Амур» со счетом 2:1

21:22, 26.09.2018
«Нефтехимик» победил «Амур» со счетом 2:1
Фото: hcnh.ru

Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл хабаровский «Амур» со счетом 2:1.

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги прошел в Нижнекамске. В составе хозяев отличились Юусо Пуустинен и Эмиль Галимов. У «Амура» забил Павел Дедунов.

«Нефтехимик» следующую игру проведет 28 сентября против «Адмирала».

Ранее «Нефтехимик» дома проиграл пекинскому «Куньлуню» со счетом 0:2.

СпортХоккей Татарстан
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