Загитова стала абсолютной мировой рекордсменкой в одиночном катании
Фигуристка Алина Загитова выиграла предсезонный турнир по фигурному катанию Nebelhorn Trophy в немецком Оберстдорфе.
В произвольной программе она набрала 158,50 балла, побив мировой рекорд. Всего с учетом короткой программы, в которой фигуристка также установила рекорд, у нее в активе 238,43 балла.
Таким образом, Загитова стала абсолютной мировой рекордсменкой в женском одиночном катании.Спорт
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