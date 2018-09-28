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Загитова стала абсолютной мировой рекордсменкой в одиночном катании

19:19, 28.09.2018
Загитова стала абсолютной мировой рекордсменкой в одиночном катании
Фото: kremlin.ru

Фигуристка Алина Загитова выиграла предсезонный турнир по фигурному катанию Nebelhorn Trophy в немецком Оберстдорфе.

В произвольной программе она набрала 158,50 балла, побив мировой рекорд. Всего с учетом короткой программы, в которой фигуристка также установила рекорд, у нее в активе 238,43 балла.

Таким образом, Загитова стала абсолютной мировой рекордсменкой в женском одиночном катании.

Спорт
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