Новый томограф для онкодиспансера: Рустам Минниханов открыл Центр томотерапии

Сегодня президент РТ Рустам Минниханов осмотрел в республиканском онкодиспансере новый аппарат магнитно-резонансной терапии мощностью 3 Тесла – единственный в России высокопольный сканер для онкологии.
Глава республики также открыл новый центр томотерапии онкодиспансера, который позволит проводить эффективную лучевую терапию пациентам со злокачественными новообразованиями с минимальным облучением окружающих тканей.
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