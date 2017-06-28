Новый томограф для онкодиспансера: Рустам Минниханов открыл Центр томотерапии

11:01, 28.06.2017 25 4
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня президент РТ Рустам Минниханов осмотрел в республиканском онкодиспансере новый аппарат магнитно-резонансной терапии мощностью 3 Тесла – единственный в России высокопольный сканер для онкологии.

Глава республики также открыл новый центр томотерапии онкодиспансера, который позволит проводить эффективную лучевую терапию пациентам со злокачественными новообразованиями с минимальным облучением окружающих тканей.

комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 28 июня
    и снова мы впереди России всей :)
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  • Анонимно 28 июня
    С кем скайпились?
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  • Анонимно 28 июня
    здорово
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  • Анонимно 28 июня
    Как здорово! Я проходила лучевую терапию с 2015-16 гг. Врачи говорили, что аппарат уже старый, а ещё страшнее доя медсестёр и врачей там дверь, который весит несколько тонн постоянно ломался! Спасибо огромное президента и всем, кто причастен приобретению этого аппарата! Пусть всем будет только польза!
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