Валуев ответил на вопрос о бедности цитатой Шукшина

Депутат Госдумы Николай Валуев ответил жительнице Кемеровской области Алевтине Макаровой, которая написала в рубрике «Задай вопрос Валуеву» на сайте компании «Интерскол» цитатой Василия Шукшина.

«Неприятно и даже стыдно жить бедной в богатой России, вот и все, что хотела сказать…» — написала она. Валуев ответил: «Рассуждать об этом в таком контексте можно бесконечно, ответ будет также незаконченным», — заявил депутат.

Затем он процитировал Шукшина: «Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым»,- передает «РИА Новости».

Напомним, в октябре прошлого года Валуев в очередной раз посетил Татарстан.