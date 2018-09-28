Минниханов посетил экономическую зону в Тяньцзине

Президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочего визита в Китай посетил зону экономического и технического развития в Тяньцзине.

Опыт промплощадки «Южный порт» в частности представляет интерес для Татарстана. В республике планируется реализовать проект «Алабуга-2», также нацеленный на развитие нефтехимических производств в режиме особой экономической зоны, говорится в сообщении пресс-службы президента РТ.

В настоящее время Тяньцзиньская зона включает в себя 10 промпарков, где зарегистрированы 19 тыс. компаний-резидентов с общим объемом инвестиций свыше $110 млрд.

Ранее Минниханов обсудил сотрудничество с главой китайской химической компании Wanhua Chemical Женгтяем Ляо.