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Минниханов посетил экономическую зону в Тяньцзине

16:09, 28.09.2018
Минниханов посетил экономическую зону в Тяньцзине
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочего визита в Китай посетил зону экономического и технического развития в Тяньцзине.

Опыт промплощадки «Южный порт» в частности представляет интерес для Татарстана. В республике планируется реализовать проект «Алабуга-2», также нацеленный на развитие нефтехимических производств в режиме особой экономической зоны, говорится в сообщении пресс-службы президента РТ.

В настоящее время Тяньцзиньская зона включает в себя 10 промпарков, где зарегистрированы 19 тыс. компаний-резидентов с общим объемом инвестиций свыше $110 млрд.

Ранее Минниханов обсудил сотрудничество с главой китайской химической компании Wanhua Chemical Женгтяем Ляо.

ОбществоВласть Татарстан
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