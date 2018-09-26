В Казани первый приговор по делу о серии хищении «гробовых» по липовым судебным приказам

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4 года колонии особо режима получил по приговору Московского райсуда Казани первый фигурант «дела приставов» Артур Назаров. Он признан виновным в 43 мошенничествах с хищением средств с банковских счетов покойных граждан, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе райсуда.

Под стражу Назарова взяли в зале суда. Его процесс растянулся на год с лишним. Ранее этот фигурант «дела приставов» заключил досудебное соглашение и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке, однако в суде от сделки и признания вины отказался.

В результате Назарова судили отдельно от девяти подельников, в числе которых — бывшие налоговик и полицейские, сотрудники Сбербанка и приставы.

Судом установлена причастность Назарова к эпизодам хищения с ущербом в 15 млн рублей по липовым судебным решениям и приказам о взыскании придуманных долгов со счетов скончавшихся граждан.

Приговор в законную силу не вступил.