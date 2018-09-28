На Коммунальном мосту в Перми произошли две аварии с участием шести автомобилей

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В Перми на Коммунальном мосту в результате двух ДТП пострадали шесть автомобилей.

Авария произошла днем, 28 сентября, в двух местах — в конце моста в сторону улицы Борцов Революции и сразу после него, сообщили «Реальному времени» очевидцы. По предварительным данным, пострадавших нет. Из-за ДТП образовалась сильная пробка, растянувшаяся до улицы Попова, в том числе до Центрального рынка.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники ДПС.

Напомним, ранее в результате столкновения такси и КАМАЗа в Самарской области погиб человек.