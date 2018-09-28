В результате столкновения такси и КАМАЗа в Самарской области погиб человек

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В Самарской области произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля такси и грузовика.

Авария случилась в дневное время в четверг, 27 сентября, на 40 км автодороги «Урал — Муханово». По предварительным данным, водитель такси «Рено» выехал на встречную полосу, где врезался в КАМАЗ. Водитель большегруза получил травмы, водитель легкового автомобиля скончался на месте.

В настоящее время полицейские проводят проверку по данному факту, рассказали в региональном главке МВД.

Напомним, ранее в Москве задержали водителя такси, сбившего семерых пешеходов.



