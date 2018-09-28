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Центробанк стал владельцем Азиатско-Тихоокеанского банка

14:26, 28.09.2018
Центробанк стал владельцем Азиатско-Тихоокеанского банка
Фото: ru.wikipedia.org / NVO

Центробанк России стал владельцем 99,9% акций Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), докапитализировав его на 9 млрд рублей.

План участия ЦБ в предупреждении банкротства Азиатско-Тихоокеанского банка предусматривал выкуп допэмиссии акций кредитной организации на 9 млрд рублей, сообщает Банк России.

Ранее сообщалось, что регулятор в сентябре выставит банк на продажу. АТБ планируется продать до конца 2018 года. К покупке предложат все 100% акций АТБ.

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