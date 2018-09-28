Центробанк стал владельцем Азиатско-Тихоокеанского банка
Центробанк России стал владельцем 99,9% акций Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), докапитализировав его на 9 млрд рублей.
План участия ЦБ в предупреждении банкротства Азиатско-Тихоокеанского банка предусматривал выкуп допэмиссии акций кредитной организации на 9 млрд рублей, сообщает Банк России.
Ранее сообщалось, что регулятор в сентябре выставит банк на продажу. АТБ планируется продать до конца 2018 года. К покупке предложат все 100% акций АТБ.ЭкономикаБанки
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