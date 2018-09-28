Медицинские бригады, проводящие вакцинацию у станций метро в Казани, досрочно прекратили работу

Медицинские бригады, осуществляющие вакцинацию от гриппа около станций метро, прекращают свою работу досрочно — с 28 сентября. Связано это с ухудшением погодных условий.

Отмечается, что казанцы смогут пройти вакцинацию от гриппа в территориальных поликлиникам по месту жительства в часы работы учреждений, включая субботние дни, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РТ.

Ранее в Минздраве заявили о планах расширения Национального календаря профилактических прививок к 2020 году. В него включат вакцинации детей от гемофильной инфекции. Отмечается, что речь идет о защите от менингита, пневмонии и сепсиса.