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Министром экономического развития и инвестиций Самарской области назначен Дмитрий Богданов

12:41, 28.09.2018
Министром экономического развития и инвестиций Самарской области назначен Дмитрий Богданов
Фото: wikipedia.org

Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области возглавил Дмитрий Богданов.

Как рассказали в пресс-службе региональной администрации, Богданов является уроженцем Тольятти. Ранее он трудился в мэрии города, позднее переехал в Ульяновскую область, где занимал пост заместителя председателя правительства.

Напомним, ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров утвердил новую структуру регионального правительства. Нововведения касаются сокращения количества вице-губернаторов с шести до четырех, а также зампредов правительства — с десяти до четырех.

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