Министром экономического развития и инвестиций Самарской области назначен Дмитрий Богданов

Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области возглавил Дмитрий Богданов.

Как рассказали в пресс-службе региональной администрации, Богданов является уроженцем Тольятти. Ранее он трудился в мэрии города, позднее переехал в Ульяновскую область, где занимал пост заместителя председателя правительства.

Напомним, ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров утвердил новую структуру регионального правительства. Нововведения касаются сокращения количества вице-губернаторов с шести до четырех, а также зампредов правительства — с десяти до четырех.