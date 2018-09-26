Губернатор Самарской области утвердил новую структуру регионального правительства

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров утвердил новую структуру регионального правительства.

Нововведения касаются сокращения количества вице-губернаторов с шести до четырех, а также зампредов правительства — с десяти до четырех. Глава области отметил, что в скором времени изменения коснутся и муниципальных образований.

«Некоторым областным управленцам будет предложено получить опыт муниципальной работы. Будем обретать командный дух и единство понимания задач», — написал Азаров на своей странице в «Твиттере».

Напомним, ранее Дмитрий Азаров официально вступил в должность губернатора Самарской области.

