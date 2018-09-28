На «Нижнекамскнефтехиме» прошел День открытых дверей

Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Учебный центр по подготовке персонала ПАО «Нижнекамскнефтехим» провел День открытых дверей для сотрудников компании.

Цель мероприятия — показать не только материально-техническое оснащение центра и привычные для производственников курсы, но и познакомить с новыми направлениями профессионального обучения, способствующими развитию личностных компетенций.

Для руководителей и специалистов подразделений предприятия профессиональные преподаватели и бизнес-тренеры из Москвы и Нижнекамска провели тренинги и мастер-классы по деловому английскому, конструктивной коммуникации и основам ораторского мастерства, раскрыли секреты успешной бизнес-презентации и рассказали почему «знание татарского языка — это способ расширения возможностей».

Все гости мероприятия и остальные работники предприятия могли посетить музей учебного центра по подготовке персонала с 50-летней историей, заглянуть на занятия по оказанию первой медицинской помощи с использованием тренажеров, познакомиться с оснащением кабинета при обучении практическим навыкам профессии «Стропальщик», прослушать обучающий вебинар и узнать про возможности дистанционного обучения английскому языку. Кроме этого, в рамках программы «Интернет-долголетие» состоялся мастер-класс по обучению компьютерной грамотности работников компании, достигших пенсионного возраста.

Данное мероприятие поможет определить новые зоны роста сотрудников компании. Немаловажно, что получить дополнительное образование можно в учебном центре как с отрывом, так и без отрыва от производственной деятельности.