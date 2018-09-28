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В суд привезли подозреваемого в избиении подростка-инвалида в Казани

12:02, 28.09.2018
В суд привезли подозреваемого в избиении подростка-инвалида в Казани
Фото: realnoevremya.ru / Мария Горожанинова

В московском районном суде Казани начинается заседание по избранию меры пресечения мужчине, подозреваемому в избиении подростка-инвалида, передает корреспондент «Реального времени».

Заседание проходит в закрытом режиме, так как потерпевшим является несовершеннолетний молодой человек.

Напомним, что УВД Казани возбудило уголовное дело по факту избиения подростка-инвалида у метро. Дело возбуждено по результатам экспертизы по статье 112 УК РФ — умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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