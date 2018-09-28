Хорен Байрамян: «Матч с «Крыльями» станет особенно тяжелым»

Полузащитник «Рубина» Хорен Байрамян поделился своими ожиданиями от предстоящего «волжского дерби» с «Крыльями Советов».

«В Химках у нас играло 80% стартового состава — не было разве что Наваса и Чико. Будет нелегко после кубкового матча играть в чемпионате. Тем более что встреча с «Химками» выдалась очень тяжелой.

Теперь надо готовиться к матчу с «Крыльями». Тренерский штаб покажет, как они действуют. Будет непросто. Да, самарцы разгромно проиграли в двух последних матчах РПЛ, но это говорит лишь о том, что наша встреча станет особенно тяжелой. «Крылья» будут стараться не проиграть крупно, а то и вовсе не проиграть. Слабых соперников в чемпионате нет», — сказал Байрамян.

Ранее «Рубин» одолел в Кубке России подмосковный клуб «Химки» (1:0). Матч с «Крыльями Советов» состоится в понедельник, 1 октября.