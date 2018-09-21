Министр здравоохранения Пермского края ушел в отставку
Губернатор Пермского края Максим Решетников подписал заявление об увольнении по собственному желанию министра здравоохранения Пермского края Дмитрия Матвеева.
Как рассказали в региональном Минздраве, решение Матвеева связано с предложением о работе в другом регионе. По информации «Коммерсанта», чиновник уйдет на повышение в правительство Московской области.
Исполнять обязанности министра здравоохранения Прикамья будет первый замминистра Шамиль Биктаев.
Напомним, ранее Марат Хуснуллин сохранил пост вице-мэра в новом правительстве Москвы.ОбществоВласть
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