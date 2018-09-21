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Министр здравоохранения Пермского края ушел в отставку

09:33, 21.09.2018
Министр здравоохранения Пермского края ушел в отставку
Фото: permkrai.ru

Губернатор Пермского края Максим Решетников подписал заявление об увольнении по собственному желанию министра здравоохранения Пермского края Дмитрия Матвеева.

Как рассказали в региональном Минздраве, решение Матвеева связано с предложением о работе в другом регионе. По информации «Коммерсанта», чиновник уйдет на повышение в правительство Московской области.

Исполнять обязанности министра здравоохранения Прикамья будет первый замминистра Шамиль Биктаев.

Напомним, ранее Марат Хуснуллин сохранил пост вице-мэра в новом правительстве Москвы.

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