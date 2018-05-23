Арбитраж РТ признал недействительными сделки «Татфондбанка» с «ТПК «Агро-Трейд» на 313,5 млн рублей

Арбитражный суд Татарстана признал недействительными банковские операции по переводу 313,5 млн рублей со счета ЗАО «ТПК «Агро-Трейд», открытого в ПАО «Татфондбанк», в счет погашения кредита ООО «Сельхозпредприятие «Свияга».

В результате судом была восстановлена задолженность сельхозпредприятия перед ТФБ, а также обязательства банка перед «ТПК «Агро-Трейд» в указанном размере, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов.

Ранее суд обязал «ТПК «Агро-Трейд» вернуть в «Татфондбанк» 192 млн рублей.