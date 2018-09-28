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Илья Авербух: «Загитова преодолела то, чего не смогли ни Сотникова, ни Липницкая»

10:08, 28.09.2018 3
Илья Авербух: «Загитова преодолела то, чего не смогли ни Сотникова, ни Липницкая»
Фото: tass.ru / Артем Коротаев

Серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду и хореограф Илья Авербух поделился мнением о старте сезона по фигурному катанию для Алины Загитовой.

«У Алины сейчас сложный момент, постолимпийский сезон, это всегда очень сложный переход, но здорово, что она в хорошей форме. Нет пока стабильности, мы видели не столь удачное сцепление на прокатах, но главное, что она в борьбе, она хочет побеждать, она в конкурентоспособной форме. Самым опасным было потерять мотивацию, потому что мы видели, что происходило с нашими девчонками после Олимпийских игр, это не смогли преодолеть ни Аделина Сотникова, ни Юлия Липницкая. Все наши девочки в строю и остаются лидерами после Олимпиады», — заявил Авербух.

Напомним, вчера Загитова на турнире Nebelhorn Trophy установила новый рекорд для коротких программ и лидирует после первого дня соревнований с результатом 79,93 балла.

Спорт УдмуртияТатарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 10:16
    Адекватное восприятие у Авербух,мне нравится. Удачи в жизни.
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  • Анонимно 10:17
    "Нет пока стабильности, мы видели не столь удачное сцепление на прокатах"... Видели мы эти открытые прокаты в Москве 9-го сентября в Мегаспорте, это был полный финиш... Как можно нормально откатать программу, когда прямо перед твоим носом, во время твоего выступления, Тарасова дает интервью целой куче корреспондентов... Если кто не был на прокатах, то могут это увидеть в снимках. И сегодняшние слова ТАТ не стоит принимать в расчет, поскольку они неискренни на все 100, - она просто взяла передышку и нанесет удар при первом удобном случае!
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  • Анонимно 10:26
    Сотникова лучше Загитовой, женственней что ли. Аделиночка мы с тобой!
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