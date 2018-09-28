Илья Авербух: «Загитова преодолела то, чего не смогли ни Сотникова, ни Липницкая»

Серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду и хореограф Илья Авербух поделился мнением о старте сезона по фигурному катанию для Алины Загитовой.



«У Алины сейчас сложный момент, постолимпийский сезон, это всегда очень сложный переход, но здорово, что она в хорошей форме. Нет пока стабильности, мы видели не столь удачное сцепление на прокатах, но главное, что она в борьбе, она хочет побеждать, она в конкурентоспособной форме. Самым опасным было потерять мотивацию, потому что мы видели, что происходило с нашими девчонками после Олимпийских игр, это не смогли преодолеть ни Аделина Сотникова, ни Юлия Липницкая. Все наши девочки в строю и остаются лидерами после Олимпиады», — заявил Авербух.



Напомним, вчера Загитова на турнире Nebelhorn Trophy установила новый рекорд для коротких программ и лидирует после первого дня соревнований с результатом 79,93 балла.