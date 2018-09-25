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В России программу ипотеки под 6% продлят до конца 2024 года

05:57, 25.09.2018
В России программу ипотеки под 6% продлят до конца 2024 года
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Срок действия программы выдачи льготных ипотечных кредитов российским семьям по ставке 6% годовых продлится как минимум до конца 2024 года.

«Предоставление ипотечных кредитов по ставке 6% годовых вошло в национальный проект „Демография“, действие этой меры в паспорте нацпроекта заложено до 2024 года» — приводит "РИА Новости" сообщение секретариата вице-премьера Татьяны Голиковой.

При этом к концу 2024 года запланировано пятикратное увеличение активно вовлеченных российских кредитных организаций, предоставляющих такую ипотеку.

Ранее Голикова отмечала, что в 2018 году льготных ипотечных кредитов по ставке 6% годовых выдано на два миллиарда рублей, и необходимости в дополнительном бюджетном финансировании нет.

Добавим, что в Татарстане число ипотечных сделок с начала года выросло на 33%.

Недвижимость
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