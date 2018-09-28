В США два пилота погибли при посадке реактивного самолета

Реактивный трехдвигательный самолет Dassault Falcon 50 совершил неудачную посадку в аэропорту города Гринвилл в штате Южная Каролина, в результате которой погибли два пилота.



После посадки самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и практически развалился на две части. Супружеская пара, находившаяся на борту, была доставлена в больницу в критическом состоянии, передает Fox News.



После крушения произошла утечка авиационного топлива. Район аэропорта временно закрыт для движения автомобилей.



Ранее сотрудник авиакомпании Alaska Airlines угнал из аэропорта Сиэтла самолет. Спустя несколько минут воздушное судно разбилось, пассажиров на борту не было.