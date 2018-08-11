В США разбился угнанный из Сиэтла пассажирский самолет

Сотрудник авиакомпании угнал самолет из аэропорта американского города Сиэтл. Спустя несколько минут воздушное судно разбилось, пассажиров на борту не было.



Как передает телеканал NBC, береговая охрана США получила сообщения о том, что из аэропорта американского города Сиэтл угнан самолет. Через 15 минут власти также получили сообщения, что рядом с островом Кетрон в штате Вашингтон поднимается столб дыма. К месту инцидента направлены спасатели.

Также сообщается, речь идет о самолете авиакомпании Alaska Airlines. Представители компании в Twitter заявили, что на борту не было пассажиров.



Ранее в Мексике разбился самолет авиакомпании Aeromexico со 101 человеком на борту. В результате авиакатастрофы пострадали 80 человек, но никто не погиб.