В России зафиксировали профицит бюджета впервые с 2011 года

По итогам 8 месяцев 2018 года профицит федерального бюджета достиг 2 трлн рублей.

Доходы составили 12,2 трлн рублей, а траты — 10,2 трлн рублей. Как пишут «Известия» со ссылкой на оперативные данные казначейства, в этом году казна будет в плюсе впервые с 2011 года.

Также согласно прогнозам Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton и Центра развития НИУ ВШЭ, в конце года доходы казны превысят расходы на 2,3 трлн рублей.

Ранее правительство РФ одобрило проект профицитного бюджета до 2021 года.