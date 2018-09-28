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В России зафиксировали профицит бюджета впервые с 2011 года

02:31, 28.09.2018
В России зафиксировали профицит бюджета впервые с 2011 года
Фото: pixabay.com

По итогам 8 месяцев 2018 года профицит федерального бюджета достиг 2 трлн рублей.

Доходы составили 12,2 трлн рублей, а траты — 10,2 трлн рублей. Как пишут «Известия» со ссылкой на оперативные данные казначейства, в этом году казна будет в плюсе впервые с 2011 года.

Также согласно прогнозам Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton и Центра развития НИУ ВШЭ, в конце года доходы казны превысят расходы на 2,3 трлн рублей.

Ранее правительство РФ одобрило проект профицитного бюджета до 2021 года.

ЭкономикаБюджет
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