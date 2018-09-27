Татьяна Тарасова о выступлении Загитовой: «Есть над чем работать»

Тренер Татьяна Тарасова прокомментировала выступление олимпийской чемпионки Алины Загитовой в короткой программе на турнире Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе.

«Во-первых, она олимпийская чемпионка. Очень приятно и потрясающе здорово, что она на первом своем старте показывает самый высокий уровень элементов. За первый каскад лутц — риттбергер я бы ей поставила лучшие баллы. Судьи ей поставили «+3» — «+4». Иногда я их не понимаю. Недокрутов нет, и мне странно, что этот каскад не был оценен на «+5». Это было ее лучшее исполнение этого элемента, и лучше никто в мире его не делал. Это я точно могу сказать.

После тройного флипа ее немного качнуло, но это мелочи. После акселя она тоже немножко потеряла равновесие, но справилась. Она находится в очень хорошей физической форме. Худая, очень легкая, прекрасно провела тренировки. Вращения все на «+4», «+5» — без вопросов. Дорожка шагов четвертого уровня, если ее и улучшать, то немного.

На первом старте она доказывает, что имеет превосходство над всеми, что она олимпийская чемпионка. Но у нее небольшие компоненты. Элементы выглядят очень серьезно, а компоненты, хоть судьи и ставят ей за дорожку четвертый уровень, не выглядят настолько убедительно. Связки у нее на 8—8,5. Для нее это мало. Заходы остаются прежними. Есть над чем работать», — сказала Тарасова.

Отметим, что ранее Татьяна Тарасова была замечена в критике в адрес Загитовой. В частности, в прямом эфире Олимпийского финала по фигурному катанию она позволила себе отметить незаслуженность победы Алины, сочувствуя проигравшей Медведевой.

Загитова установила новый рекорд для коротких программ и лидирует после первого дня соревнований с результатом 79,93 балла.