Песков не исключил дальнейшей «чистки» губернаторского корпуса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что ротация губернаторского корпуса будет продолжена.

«Уже была определенная серия… Но нельзя исключать, естественно, продолжения, потому что процесс ротации губернаторского корпуса — это не серия, это перманентный процесс, который проходит практически постоянно», — приводит его слова RT.



Напомним, что накануне президент России Владимир Путин сменил губернаторов в трех регионах — Астраханской области, Кабардино-Балкарии и Приморье. После этого СМИ сообщили, что в рамках новой волны губернаторских отставок могут быть уволены до десяти глав регионов.