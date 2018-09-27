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Песков не исключил дальнейшей «чистки» губернаторского корпуса

20:19, 27.09.2018
Песков не исключил дальнейшей «чистки» губернаторского корпуса
Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что ротация губернаторского корпуса будет продолжена.

«Уже была определенная серия… Но нельзя исключать, естественно, продолжения, потому что процесс ротации губернаторского корпуса — это не серия, это перманентный процесс, который проходит практически постоянно», — приводит его слова RT.

Напомним, что накануне президент России Владимир Путин сменил губернаторов в трех регионах — Астраханской области, Кабардино-Балкарии и Приморье. После этого СМИ сообщили, что в рамках новой волны губернаторских отставок могут быть уволены до десяти глав регионов.

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