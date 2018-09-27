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Жеребьевка финального турнира Лиги наций пройдет 3 декабря в Дублине

16:59, 27.09.2018
Жеребьевка финального турнира Лиги наций пройдет 3 декабря в Дублине

Жеребьевка финальной стадии Лиги наций состоится 3 декабря в Дублине. Такое решение принято на заседании исполкома УЕФА в швейцарском Ньоне.

Первый в истории розыгрыш Лиги наций стартовал в сентябре. В финальном турнире Лиги наций, который пройдет по системе плей-офф, примут участие команды-победители четырех групп лиги А, сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 пройдет в Дублине 2 декабря.

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