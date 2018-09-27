Германия примет чемпионат Европы — 2024. Турция проиграла

Сегодня исполком УЕФА определился с местом проведения чемпионата Европы 2024 года.

Страной-хозяйкой турнира стала Германия, одержавшая победу в голосовании. Заявка Турции проиграла. Других стран-претендентов не было.

Германия ранее уже проводила три крупных международных турнира (два чемпионата мира и чемпионат Европы). Для заявки на проведение Евро-2024 были выбраны стадионы в 10 городах: в Берлине, Мюнхене, Дортмунде, Гельзенкирхене, Штутгарте, Гамбурге, Дюссельдорфе, Кельне, Лейпциге и Франкфурте-на-Майне.

Напомним, что чемпионат Европы пройдет на двенадцати стадионах двенадцати городов Европы, в том числе в российском Санкт-Петербурге.