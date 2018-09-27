Чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в Санкт-Петербурге

Чемпионат мира по хоккею в 2023 году пройдет в Санкт-Петербурге. Официально об этом объявят в мае 2019 года во время ЧМ в Словении.

«Да, все решено, достигнуты договоренности между тремя федерациями. Чемпионат мира 2023 года пройдет в Санкт-Петербурге, 2024 года — в Чехии, 2025 года — в Швеции», — цитирует первого вице-президента Федерации хоккея России (ФХР) Романа Ротенберга ТАСС.

Напомним, в этом году сборная Швеции обыграла Швейцарию в финальном матче чемпионата мира по хоккею в Дании. Таким образом, шведы выиграли турнир второй раз подряд.