Чемпионом мира по хоккею стала сборная Швеции

Сборная Швеции обыграла Швейцарию в финальном матче чемпионата мира по хоккею в Дании. Таким образом, шведы выиграли турнир второй раз подряд.

Основное время встречи завершилось со счетом 2:2. У шведов забили Густав Нюквист и Мика Зибанеджад. В составе швейцарцев отметились Нино Нидеррайтер и Тимо Майер.

Овертайм не выявил победителя, поэтому игра перешла в серию буллитов, где победу сборной Швеции принес Филип Форсберг.

Напомним, что «бронзу» чемпионата мира взяла команда США.