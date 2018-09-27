В администрации Путина прокомментировали избиение ребенка-инвалида в Казани

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова прокомментировала ситуацию с избиением ребенка-инвалида в Казани.

«Поднять руку на ребенка-инвалида, избить его на глазах у всех, у детей?! Не могу поверить, что никто из прохожих не остановил это издевательство. После этого не нужно вопросов о природе детской агрессии», — написала на своей странице в Facebook Кузнецова.

Ранее полиция Казани сообщила, что не задерживала мужчину, подозреваемого в избиении мальчика-инвалида.