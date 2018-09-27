В Казани отпустили мужчину, подозреваемого в избиении ребенка-инвалида

В Казани на свободу отпустили мужчину, который был задержан по подозрению в избиении мальчика-инвалида. Об этом «Реальному времени» сообщили в Управлении МВД России по Казани.

В ведомстве пояснили, что решение о возбуждении уголовного дела примут после того, как будут известны результаты экспертизы по тяжести причиненного вреда здоровью. Личность подозреваемого в МВД не раскрывают.

Накануне стало известно, что около станции метро «Яшьлек» мужчина избил ребенка-инвалида. Инцидент произошел на прошлой неделе.

Ребенок проехал свою остановку и вышел из метро, чтобы позвонить маме. Женщина велела ему обратиться к взрослым, чтобы они объяснили ей, где находится сын. После того, как мальчик попросил мужчину помочь, тот начал бить его руками и ногами по телу и голове.

