Последний автосалон «АКОСа» в Казани продали за 189 млн рублей

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В Казани продали последний автосалон, принадлежащий ООО «АКОС-Закамье», за 189 млн рублей. Покупателем выступила страховая компания из Москвы «Армеец».



Речь идет о продаже двухэтажного здания (9,5 тыс. кв. м) и земельного участка (6,5 тыс. кв. м) по адресу Аделя Кутуя, 96. Договор купли-продажи заключен с генеральным директором московской компании Петаром Минчевым, следует из сообщения конкурсного управляющего «АКОС-Закамье» в едином реестре сведений о банкротствах.

Ранее сообщалось, что здание продавали за 180 млн рублей. Напомним, что это последний автосалон «Акоса» в Казани. Подробнее о нем — в материале «Реального времени».