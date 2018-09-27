Индия готова купить у России комплексы С-400

Индия и Россия могут подписать контракт на приобретение пяти зенитно-ракетных систем С-400 на сумму $5,43 млрд.

Решение было принято на заседании правительственного комитета по безопасности во главе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщает Times of India.

В июле СМИ сообщили, что, несмотря на недовольство Вашингтона, совет по оборонным закупкам Индии окончательно одобрил соглашение о приобретении российских зенитно-ракетных систем С-400.