Новости промышленности

14:49 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Индия готова купить у России комплексы С-400

14:25, 27.09.2018
Индия готова купить у России комплексы С-400
Фото: ru.wikipedia.org/Vitaly V. Kuzmin

Индия и Россия могут подписать контракт на приобретение пяти зенитно-ракетных систем С-400 на сумму $5,43 млрд.

Решение было принято на заседании правительственного комитета по безопасности во главе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщает Times of India.

В июле СМИ сообщили, что, несмотря на недовольство Вашингтона, совет по оборонным закупкам Индии окончательно одобрил соглашение о приобретении российских зенитно-ракетных систем С-400.

ПромышленностьОПК
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты