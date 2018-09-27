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Кудрин спрогнозировал повышение цен на нефть в течение 2—3 лет

13:59, 27.09.2018
Кудрин спрогнозировал повышение цен на нефть в течение 2—3 лет
Фото: kremlin,ru

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин рассказал о своих предположениях об изменениях цены на нефть.

«Пока мы прогнозируем некоторое повышение цены на нефть. Я думаю, это может произойти даже на 2—3 года», — цитирует Кудрина RT.

И это при том, что правительство в очередной раз планирует поддержать нефтяников. Предполагается, что произойдет увеличение лимита поддержки нефтяной отрасли на 900 млрд рублей.

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