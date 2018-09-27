Кудрин спрогнозировал повышение цен на нефть в течение 2—3 лет

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Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин рассказал о своих предположениях об изменениях цены на нефть.



«Пока мы прогнозируем некоторое повышение цены на нефть. Я думаю, это может произойти даже на 2—3 года», — цитирует Кудрина RT.



И это при том, что правительство в очередной раз планирует поддержать нефтяников. Предполагается, что произойдет увеличение лимита поддержки нефтяной отрасли на 900 млрд рублей.