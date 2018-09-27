Власти Казани продлили ограничение движения по Назарбаева до 10 октября

В Казани продлили ограничение движения по Назарбаева — от площади им. Вахитова до дома №94 по Хади Такташ.

Отмечается, что это связано с продлением срока по реконструкции магистрального тепловода. Ограничение движения продлено до 10 октября. Документ опубликован в сборнике документов.

Напомним, в Казани также перекроют Хибинскую улицу до 15 октября. Ограничение будет действовать на участке от ул. Залесной до ул. Аксакова.