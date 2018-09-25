В Казани до 15 октября перекроют улицу Хибинскую
В Казани перекроют ул. Хибинскую до 15 октября. Ограничение будет действовать на участке от ул. Залесной до ул. Аксакова.
Как сообщает пресс-служба мэрии города, закрытие дороги связано с работами для первоочередных мероприятий по улучшению дорожной ситуации на выезде из ЖК «Салават купере».
Ранее стало известно, что власти Казани до 30 октября ограничат движение по ул. Баки Урманче.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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