В Казани до 15 октября перекроют улицу Хибинскую

В Казани перекроют ул. Хибинскую до 15 октября. Ограничение будет действовать на участке от ул. Залесной до ул. Аксакова.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, закрытие дороги связано с работами для первоочередных мероприятий по улучшению дорожной ситуации на выезде из ЖК «Салават купере».

Ранее стало известно, что власти Казани до 30 октября ограничат движение по ул. Баки Урманче.