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В Казани до 15 октября перекроют улицу Хибинскую

23:56, 25.09.2018
В Казани до 15 октября перекроют улицу Хибинскую
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В Казани перекроют ул. Хибинскую до 15 октября. Ограничение будет действовать на участке от ул. Залесной до ул. Аксакова.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, закрытие дороги связано с работами для первоочередных мероприятий по улучшению дорожной ситуации на выезде из ЖК «Салават купере».

Ранее стало известно, что власти Казани до 30 октября ограничат движение по ул. Баки Урманче.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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