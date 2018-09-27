РПЛ может ужесточить наказание за отказ футболистов общаться с журналистами

Президент Российской Премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин поделился мнением по поводу отказа игроков некоторых команд общаться с журналистами после матчей.

«Боремся с этим уже не один сезон. Считаю, что уже сейчас вышли на новый уровень, раньше ситуация с послематчевым общением игроков со СМИ была в разы хуже. На ближайшей встрече с руководителями клубов вновь поднимем этот вопрос. Скорее всего, начнем вводить ощутимые штрафы. Они уже есть, но не столь серьезные», — сказал Прядкин в интервью RT.

Также функционер допустил вероятность, что пункт о штрафе команд за отсутствие игроков в микст-зоне могут учесть при распределении прибыли по итогам сезона.

«Кроме того, планируем учитывать этот пункт при распределении средств между коллективами. Действует критерий по эффективности работы с болельщиками и заполняемости трибун домашнего стадиона. Отсутствие спортсменов в микст-зоне может стать следующим. Наказывать серьезно можно только рублем. Как член делегации нашей национальной сборной, знаю, как за этим следят в ФИФА и УЕФА», — заявил Прядкин.