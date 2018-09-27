МЧС предупредило жителей Татарстана о сильном ветре

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение об интенсивности метеорологических явлений ночью и днем завтра, 28 сентября.



По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан, с 22.00 27 сентября по 18.00 28 сентября ожидается сильный юго-западный ветер порывами до 15—20 м/с.

Напомним, сегодня в Татарстане облачно с прояснениями. Днем в большинстве районов дождь. Максимальные температуры воздуха днем от +8 до +13 градусов.