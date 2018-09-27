Сегодня в Татарстане ожидается ветер порывами до 17—22 м/с

Сегодня, 27 сентября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем в большинстве районов РТ дождь.

Ветер юго-западный ночью умеренный, днем и вечером сильный порывами до 17—22 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура воздуха днем от +8 до +13 градусов. В Казани днем ожидается от +9°С до +11°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +9°С до +11°С.