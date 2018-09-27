Правительство Татарстана может скорректировать госпрограммы после послания Минниханова
Правительство Татарстана подготовит комплексный план действий по реализации поручений президента республики, данных в рамках ежегодного послания Госсовету РТ.
Об этом на брифинге в кабмине рассказала официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.
«Не исключено, что потребуется корректировать существующие программы, ну а исполнение поручений, прозвучавших в рамках послания, будет на особом контроле», — передает слова Галимовой корреспондент «Реального времени».
В частности, представитель Кремля пояснила, что проработкой стратегии развития татарского языка займется Всемирный конгресс татар.
Напомним, что в рамках своего послания глава Татарстана высказался по поводу обязательного изучения родного языка. Его выступление в этот раз оказалось рекордно длинным.ОбществоВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым