Правительство Татарстана может скорректировать госпрограммы после послания Минниханова

Правительство Татарстана подготовит комплексный план действий по реализации поручений президента республики, данных в рамках ежегодного послания Госсовету РТ.

Об этом на брифинге в кабмине рассказала официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

«Не исключено, что потребуется корректировать существующие программы, ну а исполнение поручений, прозвучавших в рамках послания, будет на особом контроле», — передает слова Галимовой корреспондент «Реального времени».

В частности, представитель Кремля пояснила, что проработкой стратегии развития татарского языка займется Всемирный конгресс татар.

Напомним, что в рамках своего послания глава Татарстана высказался по поводу обязательного изучения родного языка. Его выступление в этот раз оказалось рекордно длинным.