Силуанов допустил отмену некоторых налоговых льгот
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов не исключил отмены некоторых неэффективных налоговых льгот.
«Значительная часть из них (налоговых льгот) не работает, не является эффективной, и может быть по ним принято решение о ликвидации этой льготы», — передают «Ведомости» со ссылкой на Силуанова.
По его словам, правительство готовит методику оценки эффективности налоговых льгот, которая может быть принята в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что в России могут увеличить срок специальных налоговых условий на 15 лет.ЭкономикаФинансы
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