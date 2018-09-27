Силуанов допустил отмену некоторых налоговых льгот

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов не исключил отмены некоторых неэффективных налоговых льгот.



«Значительная часть из них (налоговых льгот) не работает, не является эффективной, и может быть по ним принято решение о ликвидации этой льготы», — передают «Ведомости» со ссылкой на Силуанова.

По его словам, правительство готовит методику оценки эффективности налоговых льгот, которая может быть принята в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в России могут увеличить срок специальных налоговых условий на 15 лет.