В России могут на 11 лет увеличить срок специальных налоговых условий

Предельный срок действия специальных налоговых условий в рамках законопроекта о защите и поощрении капиталовложений могут продлить с 6 до 15 лет.

Соответствующее решение принято на совещании рабочей группы в РСПП с первым вице-премьером Антоном Силуановым и помощником президента Андреем Белоусовым, передает РИА «Новости».



«Одна из главных тем этого проекта закона — на сколько лет можно предлагать. Предлагается на шесть лет, бизнес говорит, по многим проектам 12—15—18 лет. Мы предложили поэтому найти золотую середину, скажем, на срок реализации проекта, но не более 15 лет», — пояснил глава РСПП Александр Шохин.

Отмечается, что необходимо ввести процедуру решения правительства «более жесткую, если проект действительно важный» при необходимости увеличить срок более чем на 15 лет.

