В Казани задержали мужчину, избившего ребенка-инвалида — МВД

В Казани около станции метро «Яшьлек» неизвестный мужчина избил ребенка-инвалида. Мальчик получил перелом лицевой кости.



Сотрудники правоохранительных органов к настоящему времени уже задержали мужчину. Им оказался 43-летний житель Казани. По его словам, причиной инцидента стал конфликт, говорится в сообщении МВД по Казани.

Ребенок проехал свою остановку и вышел из метро, чтобы позвонить маме. Женщина велела ему обратиться к взрослым, чтобы ей объяснили, где находится сын. После того, как мальчик обратился к мужчине, тот начал бить его руками и ногами по телу и голове, передает «Татарстан-24». Сотрудники одного из магазинов затащили ребенка в офис.

Момент избиения зафиксировали камеры наружного наблюдения. На кадрах видно, что прохожие шли мимо. Отмечается, что инцидент произошел на прошлой неделе. Мальчик учится в школе и занимается плаванием.