В Самаре экстренно сел самолет Москва — Худжанд из-за плохого самочувствия пассажира

В самарском аэропорту Курумоч ночью 27 сентября совершил экстренную посадку самолет авиакомпании S7 Airlines, следовавший по рейсу Москва — Худжанд.

Причиной приземления стало плохое самочувствие пассажира на борту воздушного судна. Как рассказали в Куйбышевской транспортной прокуратуре, приехавшая на место скорая помощь осмотрела гражданина Таджикистана. У мужчины было зафиксировано резкое повышение артериального давления. Пассажир от госпитализации отказался.

Через два часа самолет отправился далее по курсу следования.

Напомним, ранее в Самаре из-за неисправности самолета на 5 часов задержали рейс в Турцию.