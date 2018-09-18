В Самаре из-за неисправности самолета на 5 часов задержали рейс в Турцию

Авиарейс из Самары в Анталью задержался на 5 часов из-за технических неисправностей самолета.

Вылет был назначен на воскресенье, 16 сентября, по местному времени на 15.40, но воздушное судно покинуло аэропорт в 20.55. Полет прошел успешно. Самолет принадлежит авиакомпании «Северный ветер», сообщили в Росавиации.

Стоит отметить, что задержка коснулась Airbus 321. На данный момент подробности о техническом состоянии самолета не сообщаются.

Напомним, ранее самолет «Аэрофлота» совершил прерванный взлет в аэропорту Перми.